В России увеличат финансирование отрасли виноделия на 40%

В России в 2023 году увеличат финансирование отрасли виноделия на 40%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Как сказано в сообщении, правительство будет и дальше оказывать поддержку отрасли для реализации производственного и экспортного потенциала винодельческих регионов.

«В этом году правительство направило на поддержку отрасли более 2,4 млрд рублей, а в 2023 году планируется выделение более 3,5 млрд рублей, что на 40% выше предыдущего объема финансирования», — заявили в пресс-службе.

Ранее газета «Известия» писала, что в России ожидается удвоение винного производства.

До этого сообщалось, что Федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ объявил конкурс на создание концепции развития экспорта российского вина на рынки Китая и ОАЭ.

В начале июня представители винной отрасли заявили, что ассортимент импортного вина в российских ресторанах сократился из-за отказов европейских производителей работать с поставщиками из России.