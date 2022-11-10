СМИ: Польша проводит инвентаризацию на изъятой базе отдыха, чтобы рассчитаться с Россией

Государственное лесничество Польши занимается инвентаризацией на территории изъятой у посольства Российской Федерации базы отдыха «Скубянка», находящейся недалеко от Варшавы, чтобы рассчитаться с Москвой. Об этом сообщает Польское агентство печати.

По словам пресс-секретаря ведомства Михала Гзовского, в конце 2022 года государственное лесничество будет иметь полную информацию по объекту, которая позволит выявить денежную сумму, чтобы рассчитаться с Россией.

Сообщается, что на территории базы отдыха площадью около 6 гектаров на берегу Зегжинского водохранилища находятся две виллы, два отеля и несколько летних домиков, которые были построены на российские деньги. Отмечается, что вся инфраструктура имеет плохое техническое состояние.

Гзовский сообщил, что только после инвентаризации этих зданий будет понятно, сколько они стоят.

«Тогда компенсируем эти затраты», — указал он.

Пресс-секретарь ведомства также заявил о планах польской стороны проверить, сколько было вырублено деревьев.

«Мы проверим понесенные нами расходы на утилизацию отходов, охрану этого объекта и задолженность по аренде», — добавил Гзовский.

Ранее сообщалось, что российское посольство намерено объявить МИД Польши протест в связи с незаконным изъятием базы отдыха под Варшавой.