Еврокомиссия предоставит Молдавии €250 млн, в том числе как помощь в сфере энергетики

Еврокомиссия предоставит Молдавии €250 млн помощи, большая часть из которых (200 млн) пойдет на поддержку Кишинева в сфере энергетики. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, слова которой приводит ТАСС.

«Рада сообщить, что мы предоставим дополнительно 200 млн евро на вашу энергетическую безопасность и еще 50 млн евро в виде бюджетной поддержки», — сказала сказала глава ЕК в ходе пресс-конференции в Кишиневе.

Также, по словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕК поможет «мобилизовать других международных доноров».

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну рассказал, что Молдавия в октябре 2022 года смогла снизить потребление газа из России на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года благодаря эффективным мерам экономии на фоне дефицита топлива.

На прошлой неделе молдавская государственная компания Energocom использовала первый транш в размере €100 млн из обещанных €300 млн кредитной помощи Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на пополнение запасов газа. В рамках финансовой программы помощи ЕБРР Молдавия закупила более 100 млн кубометров топлива. Средняя цена закупок составила чуть больше $967 за тысячу кубометров.