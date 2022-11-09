Власти Петербурга утвердили бюджет города на 2022 год с профицитом 42 млрд

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Власти Санкт-Петербурга завершили работу над корректировкой положений бюджета на 2022 год. Доходы города составят 1 трлн 108 млрд рублей, расходы достигнут 1 трлн 66 млрд рублей, а профицит установится на уровне почти 42 млрд рублей, сообщает интернет-газета «Фонтанка.ру».

«После одобрения парламентом губернаторской поправки доходы города составили 1,108 трлн рублей, расходы — 1,066 трлн рублей. Профицит бюджета составил 41,8 млрд рублей», — говорится в материале.

Кроме поправки губернатора города Александра Беглова изменения внесли и представители бюджетно-финансового комитета Заксобрания. Корректировки предполагают увеличение трат на социальные нужды и развитие транспорта.

В то же время расходы бюджета на строительство метро сократятся по итогам года на 17 млрд рублей. Это связано с нехваткой мощностей у подрядчика и недостатком техники. При этом объем резервного фонда в текущем году увеличится на 6 млрд рублей, на чем настаивал губернатор Беглов.

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