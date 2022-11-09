«Ъ»: в России обсуждается повышение пошлин на импортную электронику

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Российские производители электроники просят у правительства новых мер поддержки, включая повышение пошлин на импортную электронику, в основном в размере 5%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Пошлины могут распространиться на ввозимые смартфоны, ноутбуки, сервера, системы хранения данных и т.п.

Предложения уже обсуждались Минэкономики, Минпромторгом и Минцифры.

В частности, источник «Ъ» в Минцифры рассказал, что после начала спецоперации на Украине неоднократно обсуждались с российскими производителями электроники увеличения таможенных пошлин на зарубежную продукцию.

Собеседник газеты уточняет, что в Минцифры идея введения пошлин нашла поддержку, в Минэкономики к ней пока относятся скептически. В Минпромторге предоставили изданию официальный ответ, в котором сообщили, что обсуждение идет и предложения рассматриваются.

В свою очередь дистрибьюторы опасаются, что введение пошлин приведет к еще большему сокращению ассортимента в магазинах и повышению розничных цен.

В конце октября сообщалось, что к 2023 году компания «Ростелеком» намерена выпустить ряд электронных устройств, включая смартфоны, в основе которых будет лежать отечественная ОС «Аврора».

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