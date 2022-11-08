Почти две трети россиян не различают распродажи «11.11» и «черная пятница»

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Более половины россиян (64%) не видят разницы между распродажами «11.11» и «черная пятница». При этом оба вида распродаж попали в число самых популярных у граждан, свидетельствуют результаты опроса, проведенного маркетплейсом «Яндекс Маркет» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

«Среди самых ожидаемых распродаж респонденты назвали «11.11», «черную пятницу», предновогоднюю распродажу и «киберпонедельник». При этом больше половины опрошенных (64%) уверены, что «черная пятница» и «11.11» — это одна и та же распродажа», — говорится в исследовании.

Почти каждый второй респондент (44%) заявил, что «черная пятница» проводится 11 ноября. И только 24% опрошенных отметили, что обычно эту распродажу проводят в последнюю пятницу заключительного месяца осени. При этом каждый пятый (21%) затруднился ответить, когда проходит «черная пятница», а каждый десятый (11%) полагает, что магазины устраивают ее в первую пятницу ноября, уточнили в «Яндекс Маркете».

Путаницу с ответами опрошенных граждан маркетплейс связал с тем, что в 2022 году распродажа «11.11» как раз придется на пятницу. Кроме того, за последние годы интернет- и офлайн-магазины активно рекламировали распродажу «11.11», которая в текущем году пройдет на «Яндекс Маркете» с 9 по 11 ноября. «Черная пятница» стартует на маркетплейсе 14 ноября и завершится 27 числа.

5 ноября ретейлеры подсчитали, что россияне хотят потратить во время «черной пятницы» не меньше, чем в 2021 году. Подавляющая часть респондентов (71%) планируют совершить покупки на ноябрьских распродажах — «11.11» и «черной пятнице». По данным «Яндекс Маркета», 88% опрошенных граждан хотят увеличить расходы на покупки во время массовых акций в сравнении с затратами на ноябрьских распродажах 2021-го.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть