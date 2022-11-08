Почти две трети россиян не различают распродажи «11.11» и «черная пятница»

Более половины россиян (64%) не видят разницы между распродажами «11.11» и «черная пятница». При этом оба вида распродаж попали в число самых популярных у граждан, свидетельствуют результаты опроса, проведенного маркетплейсом «Яндекс Маркет» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

«Среди самых ожидаемых распродаж респонденты назвали «11.11», «черную пятницу», предновогоднюю распродажу и «киберпонедельник». При этом больше половины опрошенных (64%) уверены, что «черная пятница» и «11.11» — это одна и та же распродажа», — говорится в исследовании.

Почти каждый второй респондент (44%) заявил, что «черная пятница» проводится 11 ноября. И только 24% опрошенных отметили, что обычно эту распродажу проводят в последнюю пятницу заключительного месяца осени. При этом каждый пятый (21%) затруднился ответить, когда проходит «черная пятница», а каждый десятый (11%) полагает, что магазины устраивают ее в первую пятницу ноября, уточнили в «Яндекс Маркете».

Путаницу с ответами опрошенных граждан маркетплейс связал с тем, что в 2022 году распродажа «11.11» как раз придется на пятницу. Кроме того, за последние годы интернет- и офлайн-магазины активно рекламировали распродажу «11.11», которая в текущем году пройдет на «Яндекс Маркете» с 9 по 11 ноября. «Черная пятница» стартует на маркетплейсе 14 ноября и завершится 27 числа.

5 ноября ретейлеры подсчитали, что россияне хотят потратить во время «черной пятницы» не меньше, чем в 2021 году. Подавляющая часть респондентов (71%) планируют совершить покупки на ноябрьских распродажах — «11.11» и «черной пятнице». По данным «Яндекс Маркета», 88% опрошенных граждан хотят увеличить расходы на покупки во время массовых акций в сравнении с затратами на ноябрьских распродажах 2021-го.