Посол Грызлов: переговоры по разблокировке экспорта и теме Россельхозбанка идут медленно

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что переговоры по разблокировке экспорта из России в рамках продуктовой сделки, в том числе по подключению Россельхозбанка к системе SWIFT, идут, но медленно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вместе с тем США и Евросоюз продолжают чинить препятствия, которые подрывают и финансовую безопасность: до сих пор остается отключенным от международной межбанковской системы SWIFT Россельхозбанк — опорный банк нашего АПК, обслуживающий международные продовольственные сделки», — сказал Грызлов.

Он отметил, что несмотря на медленный процесс переговоров, Россия не оставит попыток преодолеть эти сложности, чтобы «обеспечить продовольственную безопасность миллионов людей по всему миру».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва до сих пор не видит подвижек в части снятия ограничения с российского экспорта в рамках зерновой сделки с Украиной.

5 ноября агентство Reuters сообщало, что Россия попросила Запад ослабить санкции против Россельхозбанка для облегчения транспортировки зерна.

2 ноября Россия вернулась к участию в зерновой сделке после получения от Украины письменных гарантий о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы. В Минобороны РФ заявили, что этому поспособствовали Турция и ООН. Временный выход из сделки Москва объясняла атакой дронов на Севастополь. При этом турки продолжали вывозить зерно с Украины по своей инициативе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».