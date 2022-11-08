Вице-премьер Спыну заявил о сокращении потребления газа из РФ Молдавией на 57% в октябре

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Молдавия в октябре 2022 года смогла снизить потребление газа из России на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом в Telegram-канале написал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

«В октябре удалось снизить потребление газа на 57%, а электроэнергии — на 14,25%», — отметил Спыну.

По его словам, сократить потребление российского газа получилось благодаря эффективным мерам экономии на фоне дефицита топлива.

Ранее во вторник Спыну заявил, что власти страны могут подать в суд на российскую компанию «Газпром» из-за нарушений контракта с ее стороны и сокращения объемов поставок газа. По его словам, в настоящее время молдавские юристы анализируют возможность применения санкций против «Газпрома» за несоблюдение контракта в вопросе поставок объема газа.

До этого эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ заявил, что грядущая зима станет для жителей Молдавии крайне тяжелой из-за удорожания отопления и газа. Стоимость выживания в республике в течение ближайших трех месяцев увеличится в четыре раза.

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