«Северсталь» заявила о снижении спроса на сталь среди машиностроителей на 21%

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Александр Коркка/РИА «Новости»

По итогам первых девяти месяцев 2022 года уровень потребления стали в машиностроительном секторе российской экономики упал на 21% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го и составил 3,4 млн тонн. Слова заместителя генерального директора по продажам и операциям «Северстали» Евгения Чернякова приводит РБК.

«Потребление стали в российском машиностроении за девять месяцев 2022 года упало на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,4 млн тонн», — заявил Черняков в ходе выступления на конференции «Российский рынок металлов».

В то же время в «Северстали» ожидают продолжения тенденции на снижение потребления стали в машиностроительной отрасли. К концу 2022 года уровень потребления может сократиться на 22%, до 4,5 млн тонн. Этому будет способствовать дефицит комплектующих, уход зарубежных производителей оборудования, приостановка работы у части клиентов, добавил он.

«Еще одна причина — снижение конкурентоспособности российских производителей против импорта изделий из Китая и Турции на фоне сильного рубля, а также ограничения по продвижению изделий на экспортные рынки», — заключил Черняков.

17 октября газета «Коммерсантъ» сообщила об удержании продаж стали от падения крупнейшими российскими компаниями. По итогам третьего квартала 2022 года продажи НЛМК выросли год к году на 4%, до 12,9 млн тонн. Продажи «Северстали» за этот период выросли на 2%, до 8,1 млн тонн.

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