В МИД ФРГ сообщили о конструктивных переговорах в ЕС по поводу новых санкций против Ирана

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Vahid Salemi/AP

Представитель Министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе заявила, что переговоры о новых санкциях в отношении Ирана в Европейском союзе проходят конструктивно. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

По словам Зассе, сроки и детали пока не определены.

«В Евросоюзе идут переговоры о таком санкционном пакете. Они проходят конструктивно. О деталях и графике я не могу сегодня сообщить», — сказала она.

Ранее сообщалось, что немецкие социал-демократы призвали усилить санкции против Ирана на фоне непрекращающихся протестов за права женщин на территории республики. По их словам, иранские власти якобы нарушают права активистов, применяя в их отношении насилие.

Протесты в Иране случились после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, девушку задержала полиция нравов из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она скончалась. В соцсетях распространили информация о том, что Амини избили полицейские. Протестующие нападали на стражей порядка и членов народного ополчения «Басидж», оскверняли Коран, поджигали мечети и здания государственных учреждений.

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