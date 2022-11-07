В Мордовии с помощью 3D-технологий решают задачи импортозамещения

Компания «Дельта 3D» помогает жителям Мордовии с заменой импортных деталей и комплектующих для разных видов техники.

Изделия аналогичны оригиналам как внешне, так и по качественным характеристикам.

На предприятии производят шестеренки, втулки, муфты и прочие детали механизмов. Большинство получившихся деталей используют для замены зарубежных аналогов.

«Мы снимаем образцы и производим зарубежные аналоги, помогая заказчикам экономить. Мы можем помочь в любой сфере деятельности, где необходимо изготовить детали из пластика», — рассказал руководитель производства компании «Дельта 3D» Максим Кудашкин.

Продукция «Дельта 3D» востребована не только в Мордовии, но и по всей России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть