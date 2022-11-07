В Мордовии с помощью 3D-технологий решают задачи импортозамещения

Компания «Дельта 3D» помогает жителям Мордовии с заменой импортных деталей и комплектующих для разных видов техники.
Изделия аналогичны оригиналам как внешне, так и по качественным характеристикам.
На предприятии производят шестеренки, втулки, муфты и прочие детали механизмов. Большинство получившихся деталей используют для замены зарубежных аналогов.
«Мы снимаем образцы и производим зарубежные аналоги, помогая заказчикам экономить. Мы можем помочь в любой сфере деятельности, где необходимо изготовить детали из пластика», — рассказал руководитель производства компании «Дельта 3D» Максим Кудашкин.
Продукция «Дельта 3D» востребована не только в Мордовии, но и по всей России.