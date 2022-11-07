ГТЛК предложила российским авиакомпания приобрести SSJ 100 «Якутии»

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) предложила другим авиакомпаниям приобрести SSJ 100 «Якутии», собираясь в одностороннем порядке расторгнуть лизинговые соглашения с перевозчиком из-за задолженности. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в компании.

ГТЛК собирается расторгнуть в одностороннем порядке лизинговые контракты на SSJ с «Якутией» и уже предложила несколько самолетов другим авиакомпаниям, эксплуатирующим «Суперджеты». Такое решение обусловлено «серьезными нарушениями платежной дисциплины», отметил собеседник издания. При этом источники в других авиакомпания подтвердили, что им уже около месяца назад поступали предложения от ГТЛК.

В ГТЛК заявили, что задолженность «Якутии» достигла 1,6 млрд руб., «текущие платежи авиакомпания осуществляет частично». Поэтому стороны заключили определенные соглашения по реструктуризации долга, однако авиакомпания не смогла выполнить их условия. Источники издания, при этом, не смогли ответить, на каких условиях ГТЛК предложила перевозчикам приобрести SSJ.

Эксперты рынка указали, что сейчас востребованность самолетов, на которых нет рисков попасть под санкции, очень велика. Поэтому пристроить новые самолеты получится достаточно быстро. Однако, если эксплуатация «Суперджетов» с иностранными компонентами будет становиться все сложнее, то перевозчики могут подождать импортозамещенного SSJ.

В середине сентября «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо министерства 20 крупнейшим авиакомпаниям писал, что Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ).