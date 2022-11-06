Еврокомиссия пообещала помочь Украине «очень льготными кредитами»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на следующей неделе представит план помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд. Об стало известно из размещенного на сайте Еврокомиссии текста телефонного разговора фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским, соответствующий пост также был опубликован в ее аккаунте в Twitter.

«Провела хороший телефонный разговор с президентом Зеленским. Позитивное развитие событий: предложим на следующей неделе план финансовой поддержки Украины на 2023 год», — сказала она.

Согласно расшифровке беседы политиков, они договорились о «поддержке в виде очень льготных долгосрочных кредитов с покрытием процентных расходов», которые будут способствовать реформам Украины и ее пути к членству в ЕС.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники также сообщало, что Евросоюз собирается предоставить Киеву значительную часть программы бюджетной помощи на 2023 год, объемом до €18 млрд, в виде кредитов.

31 октября Еврокомиссия выделила €100 млн на дальнейшую поддержку семи стран – членов Евросоюза, принимающих большое количество беженцев с Украины.