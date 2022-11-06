Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что нужно как можно скорее отказаться от ископаемого топлива

close
100%
Annegret Hilse/AP

Глава МИД Германии Анналена Бербок в преддверии 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) заявила, что нужно как можно скорее отказаться от ископаемого топлива и перейти к возобновляемым источникам энергии. Об этом сообщается на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

«Человечество движется к пропасти, к потеплению более чем на 2,5 градуса, что оказывает разрушительное воздействие на нашу жизнь на единственной планете, которая у нас есть», — сказано в сообщении.

Она также отметила, что у человечества есть возможность смягчить климатический кризис и выйти на траекторию 1,5 градуса.

Кроме того, Бербок добавила, что Германия готова оказать финансовую поддержку бедным странам для борьбы с изменением климата.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлял, что конфликт на Украине усилил важность прекращения зависимости от ископаемого топлива. По его словам, борьба с этой проблемой — это не просто «моральное благо», но и «основа нашего будущего процветания и безопасности».

До этого спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри отмечал, что решение проблемы изменения климата требует участия всех ведущих стран мира и невозможно без участия Китая, России и Индии.

27-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата состоится с 6 по 18 ноября в городе Шарм-эш-Шейх в Египте.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть