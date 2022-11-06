Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что нужно как можно скорее отказаться от ископаемого топлива

Глава МИД Германии Анналена Бербок в преддверии 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) заявила, что нужно как можно скорее отказаться от ископаемого топлива и перейти к возобновляемым источникам энергии. Об этом сообщается на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

«Человечество движется к пропасти, к потеплению более чем на 2,5 градуса, что оказывает разрушительное воздействие на нашу жизнь на единственной планете, которая у нас есть», — сказано в сообщении.

Она также отметила, что у человечества есть возможность смягчить климатический кризис и выйти на траекторию 1,5 градуса.

Кроме того, Бербок добавила, что Германия готова оказать финансовую поддержку бедным странам для борьбы с изменением климата.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлял, что конфликт на Украине усилил важность прекращения зависимости от ископаемого топлива. По его словам, борьба с этой проблемой — это не просто «моральное благо», но и «основа нашего будущего процветания и безопасности».

До этого спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри отмечал, что решение проблемы изменения климата требует участия всех ведущих стран мира и невозможно без участия Китая, России и Индии.

27-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата состоится с 6 по 18 ноября в городе Шарм-эш-Шейх в Египте.