В ближайшее время курс российской валюты будет находиться в районе 61 рублей за доллар из-за устойчивости экономики страны к масштабным международным санкциям. Слова кандидата экономических наук Михаила Беляева приводит RT.

«Базовым значением сейчас можно назвать 61 рубль за доллар. От этой цифры происходят колебания в одну или другую сторону под влиянием конъюнктурных событий», — заявил Беляев.

По его словам, на курс российской валюты будут оказывать влияние несколько факторов. Среди ключевых — внешнеторговые факторы, обострение геополитической обстановки и другие.

«Они (данные факторы — «Газета.Ru») отклоняют этот курс рубля по отношению к доллару вверх или вниз. Но этот весь коридор укладывается в рубль. Именно это мы и будем наблюдать не только в течение ближайшей недели, но и до конца года», — заключил Беляев.

1 ноября пан-арабский спутниковый телеканал Al Mayadeen сообщил, что власть доллара в мире придет к концу в течение пяти лет из-за России, спровоцировавшей изменения не только в финансово-экономической системе, но и во всей мировой геополитике. В среднесрочной перспективе курс доллара может продолжить снижение к остальным ведущим мировым валютам вплоть до краха долларовой системы и появления новой глобальной финансовой системы.