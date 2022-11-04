Экономист Беляев спрогнозировал курс российской валюты в районе 61 рублей за доллар к концу года

close
100%
Depositphotos

В ближайшее время курс российской валюты будет находиться в районе 61 рублей за доллар из-за устойчивости экономики страны к масштабным международным санкциям. Слова кандидата экономических наук Михаила Беляева приводит RT.

«Базовым значением сейчас можно назвать 61 рубль за доллар. От этой цифры происходят колебания в одну или другую сторону под влиянием конъюнктурных событий», — заявил Беляев.

По его словам, на курс российской валюты будут оказывать влияние несколько факторов. Среди ключевых — внешнеторговые факторы, обострение геополитической обстановки и другие.

«Они (данные факторы — «Газета.Ru») отклоняют этот курс рубля по отношению к доллару вверх или вниз. Но этот весь коридор укладывается в рубль. Именно это мы и будем наблюдать не только в течение ближайшей недели, но и до конца года», — заключил Беляев.

1 ноября пан-арабский спутниковый телеканал Al Mayadeen сообщил, что власть доллара в мире придет к концу в течение пяти лет из-за России, спровоцировавшей изменения не только в финансово-экономической системе, но и во всей мировой геополитике. В среднесрочной перспективе курс доллара может продолжить снижение к остальным ведущим мировым валютам вплоть до краха долларовой системы и появления новой глобальной финансовой системы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть