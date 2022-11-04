Несколько партий СПГ ушли на азиатский рынок из-за загруженности европейских хранилищ

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Несколько партий сжиженного природного газа (СПГ) было отправлено из Атлантического океана в Тихоокеанский бассейн, несмотря на дорогой фрахт, из-за перегруженности портов Европы. Об этом сообщает S&P Global Commodity Insights, ссылаясь на источники.

«Некоторые игроки перенаправляют партии СПГ из Атлантики в Японию, Южную Корею, Тайвань и Китай», — сообщил сингапурский трейдер.

Участники рынка отметили, что ситуация с перенаправлением грузов связана с высоким спросом на азиатском рынке, а также с высоким уровнем загруженности европейских хранилищ. Также наблюдается неопределенность в спросе в странах Атлантического бассейна, так как в регионе наблюдается еще теплая погода, а холода еще не пришли.

Источники издания указали, что некоторые поставщики пытаются как можно быстрее разгрузить танкер для новой загрузки, чем ждать подолгу в терминалах Атлантического бассейна.

В конце октября газета The Wall Street Journal писала, что переизбыток топлива в Европе привел к тому, что танкеры с СПГ оказалось некуда разгружать, что в результате создало «пробки» из кораблей. По данным издания, промышленники отмечают улучшение ситуации с поставками по сравнению с тем, что было два месяца назад. Однако энергокризис все еще не завершен.

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