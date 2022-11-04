Золотовалютные резервы Белоруссии выросли до $7,58 млрд в октябре

Золотовалютные резервы Белоруссии (ЗВР) в октябре выросли на 1,1% и достигли $7,589 млрд. Об этом сообщается на сайте Национального банка Белоруссии (НББ).

По данным НББ, в октябре резервы золота выросли на $86,5 млн. В сентябре же рост составил всего $39,2 млн.

При этом регулятор ранее отмечал, что с августа данные о размере международных резервных активов будут публиковаться без детализации.

18 октября китайское издание «Хуаньцю шибао» писало, что спрос на покупку золотых слитков со стороны азиатских стран значительно вырос на фоне снижения активности со стороны западных стран. С апреля из хранилищ ведущих мировых бирж драгметаллов в восточном направлении отправили более 527 тонн золота.

До этого на заседании Совета Федерации замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что запасы золота хранятся в России, и оно никогда не переводилось за рубеж. По его словам, Россия в последние годы лишь умножает и увеличивает золотые запасы.