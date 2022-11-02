Власти Санкт-Петербурга поддержали сокращение расходов на метро в 2022 году на 17 млрд рублей

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Петербургский парламент утвердил во втором чтении корректировку бюджета на 2022 год. Изменения подразумевают сокращение расходов на строительство метро, сообщает «РБК-Санкт-Петербург».

«Согласно корректировке бюджета, в 2022 году на 17 млрд рублей сокращаются расходы на строительство метро», — говорится в материале.

По словам председателя бюджетно-финансового комитета Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Михаила Барышникова, снижение расходов в этом сегменте связано с нехваткой мощностей у подрядчика.

Согласно поправкам, доходы городского бюджета по итогам текущего года должны увеличиться на 33 млрд руб., до 1 трлн 108 млрд. Расходы также должны подняться до уровня 1 трлн 66 млрд руб. (+21 млрд). Таким образом, профицит бюджета в 2022 году составит 41,8 млрд руб. Кроме того, с учетом поправки губернатора Александра Беглова, объем резервного фонда в текущем году увеличится на 6 млрд руб.

31 октября РБК со ссылкой на данные ученых Финансового университета при правительстве России сообщил, что рост налогового бремени в России помешал поступлениям в бюджет в размере 11,2 трлн руб. за последние 15 лет. Повышение налоговой нагрузки на 1% замедлило темпы экономического роста на 0,12% в год.

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