Эксперты рассказали о влиянии приезда россиян на экономику стран СНГ

Выезд россиян в страны СНГ на фоне частичной мобилизации позитивно влияет на экономики принимающих государств, однако несет в себе риски инфляции и роста социальной напряженности. Об этом пишет РБК, ссылаясь на обзор ведущего экономиста по развивающимся рынкам британской консалтинговой компании Oxford Economics Татьяны Орловой и участников рынка.

По данным Oxford Economics, лишь только в сентябре в Казахстан уехали около 200 тыс. россиян, в Грузию — 70 тыс. и в Армению — 60 тыс. человек. При этом поступления денежных средств от россиян положительно влияет на баланс текущего счета стран, активируя внутренний спрос на товары и услуги. Также известно, что россияне смогли привезти в указанные страны около $3 млрд наличными, хотя на самом деле сумма может быть значительно больше из-за переводов в местные банки.

Эксперты рынка подтверждают, что принимающие страны пока что демонстрируют экономический рост. При этом большинство стран придерживаются стратегии покрытия дефицита бюджета и по-другому «горячими деньгами», поступившими от россиян, не распоряжаются. Однако некоторые экономисты указали на то, что большинство позитивных оценок по поводу роста экономики стран НГ преувеличены. С учетом типичного дефицита рабочих мест в этих странах россияне, скорее всего, не будут надолго там оставаться. Кроме того, переселение россиян может спровоцировать рост социальной напряженности.

Некоторые эксперты добавили, что поводом для недовольства местных жителей может стать удорожание стоимости жизни. Например, на фоне массового приезда россиян арендодатели в странах СНГ стали широко и необоснованно поднимать цены на аренду жилья. Также может ускориться рост инфляции, который пока что получается сбить за счет роста ключевых ставок.

В конце октября «Газете.Ru» коммерческий директор девелоперской компании ASTERUS Вера Стефан заявила, что за последний месяц столичные девелоперы зафиксировали спрос на жилье со стороны россиян, покинувших страну с момента объявления частичной мобилизации. После волны отмен бронирований и сделок по покупке жилья покупатели стали возвращаться к планам по приобретению квартир, в том числе появились заявки от россиян из стран ближнего зарубежья.