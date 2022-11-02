Veon, владеющий «Вымпелкомом», начал продажу российского бизнеса

Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon информировал о проведении конкурентного процесса продажи входящей в группу российской компании «Вымпелком». Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Компания, вокруг которой сейчас обсуждается сделка, входит в российскую организацию «Вымпелком».

«Veon объявляет о проведении конкурентного процесса продажи своих российских подразделений. В настоящее время руководство <…> (холдинга) изучает возможные варианты...» — уточнили представители Veon.

Главной задачей, по данным компании, является стремление достичь наилучшего результата для всех заинтересованных сторон в данной сделке.

Ранее владелец бренда Zara сообщил о соглашении о продаже своего бизнеса в РФ группе Daher. В компании уточнили, что при одобрении сделки правительством, ее условия позволят сохранить значительное количество рабочих мест в России.