Еврокомиссар: ЕС готов поставлять электроэнергию Украине в случае дефицита

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Hannibal Hanschke/Reuters

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюз готов поставлять Украине электроэнергию в случае дефицита. Об этом она сообщила агентству УНИАН.

По ее словам, еще в марте ЕС синхронизировал украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы.

«В этой системе электроэнергия может передаваться в обоих направлениях. Это значит, что Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС», — сказала она.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал проект закона о закупке газа в кредит на 12,7 млрд гривен или, примерно, $337 млн. Информацию этом опубликовала пресс-служба парламента Украины.

Зеленский одобрил предусматривающий закупку природного газа за счет внешних заимствований проект об изменении в закон «О государственном бюджете Украины на 2022 год».

На прошлой неделе агентство Bloomberg написало, что Украина ведет переговоры с Экспортно-импортным банком США о предоставлении $1,5 млрд на закупку газа. По информации издания, об этом говорили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов США Джанет Йеллен. На какой стадии находятся переговоры агентство не уточнило.

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