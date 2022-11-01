Тиньков заявил, что отзывает бренд «Тинькофф», а его пост о выходе из гражданства РФ пропал

Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что начал процесс отзыва бренда «Тинькофф» из российского банка и, кроме того, прокомментировал исчезновение на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поста, в котором он ранее сообщал о выходе из российского гражданства, сообщает РИА Новости.

«Я начинаю процесс отзыва своего бренда «Тинькофф» из банка», — указано в сообщении.

Тиньков заявил, что эта публикация «загадочным образом» исчезла с его страницы в Instagram.

Ранее Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что суета бизнесмена Олега Тинькова вокруг отказа от российского гражданства стала сигналом для всех крупных собственников, особенно стратегических и социально значимых предприятий.

Тиньков ранее опубликовал в соцсетях пост, в котором заявил, что вышел из российского гражданства. Он объяснил это своей политической позицией и также выразил надежду, что другие российские бизнесмены последуют его примеру.