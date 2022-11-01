Тиньков заявил, что отзывает бренд «Тинькофф», а его пост о выходе из гражданства РФ пропал

close
100%
Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что начал процесс отзыва бренда «Тинькофф» из российского банка и, кроме того, прокомментировал исчезновение на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поста, в котором он ранее сообщал о выходе из российского гражданства, сообщает РИА Новости.

«Я начинаю процесс отзыва своего бренда «Тинькофф» из банка», — указано в сообщении.

Тиньков заявил, что эта публикация «загадочным образом» исчезла с его страницы в Instagram.

Ранее Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что суета бизнесмена Олега Тинькова вокруг отказа от российского гражданства стала сигналом для всех крупных собственников, особенно стратегических и социально значимых предприятий.

Тиньков ранее опубликовал в соцсетях пост, в котором заявил, что вышел из российского гражданства. Он объяснил это своей политической позицией и также выразил надежду, что другие российские бизнесмены последуют его примеру.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть