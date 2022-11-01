Байден пригрозил нефтекомпаниям налогом на сверхдоходы из-за стоимости бензина

Президент США Джо Байден пригрозил обложить американские нефтяные компании дополнительным налогом на сверхдоходы, если они не будут участвовать в борьбе с дороговизной топлива. Его цитирует РИА Новости.

«Если они этого не сделают, то будут платить более высокие налоги на избыточную прибыль и столкнутся с дополнительными ограничениями. Моя команда проработает эти и другие доступные нам варианты с конгрессом», — сказал глава Белого дома.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты продадут 15 млн баррелей из национального стратегического нефтяного резерва к концу года, а пополнение запасов начнут, когда цены упадут ниже $70 за баррель.

План Байдена направлен на то, чтобы увеличить предложение и предотвратить скачки цен на нефть. Американский президент отметил, что «при необходимости» Соединенные Штаты готовы продать дополнительные объемы нефти.

До этого сообщалось, что стратегический резерв нефти в США уменьшился до 401,7 млн баррелей.