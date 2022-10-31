Bloomberg: в Великобритании удвоилось количество людей, которые сводят концы с концами

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

За последний год в Британии удвоилось число людей, которые «с трудом сводят концы с концами», пишет Bloomberg.

По данным Asda Income Tracker, за последние девять месяцев доля британских домохозяйств с небольшим остатком свободных денег после уплаты налогов и удовлетворения основных потребностей или вообще без таких средств удвоилось с 20 до 40%.

Сильнее всего, по подсчетам аналитиков, пострадала группа с самым низким доходом: у них оставалось £2,6 (около 190 руб.) свободных средств на неделю, год назад эта сумма составляла £55 (почти 4 тыс. руб.).

Исследователь социальной политики из Университета Лафборо Эбигейл Дэвис отметила, что без какой-либо помощи текущий кризис будет иметь долгосрочные последствия.

В статье агентства также приводятся истории людей, оказавшихся в тяжелом положении. Британцы рассказывают о нехватке средств на аренду жилья, об отсутствии денег на оплату отопления и даже о невозможности купить еду.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своей первой речи в новой должности заявил, что страна столкнулась с серьезными вызовами в сфере экономики. Он подчеркнул, что это потребует непростых решений от кабмина.

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