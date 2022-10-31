The Hill предупредило «об ужасных последствиях новых санкций против России»

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Григорий Шестов

США могут столкнуться с еще большими трудностями в случае введения новых антироссийских санкций. Об этом пишет издание The Hill, ссылаясь на высказывание профессора-международника Марка Л. Буш.

Агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность запрета на импорт российского алюминия. Рассматривается три варианта: прямой запрет поставок, резкое увеличение пошлин и санкции против «Русала».

Марк Л. Буш считает, что такой шаг может сильнее навредить Вашингтону, чем Москве. По его оценке, это спровоцирует введение антидемпинговых пошлин и ответных тарифов. В результате усугубится растущая инфляция для рядовых американцев.

Профессор указал, что нехватка алюминия может привести к серьезным, ужасающим последствиям.

Ранее российский предприниматель, руководитель объединенной компании «Русал» и En+ Group Олег Дерипаска заявил, что экономический рост в России не удастся запустить без снижения ключевой ставки Банка России до 5%.

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