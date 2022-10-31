Источник: решения Киева, Анкары и ООН по движению судов ни к чему не обязывают Россию

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ntv.com.tr

Российский источник заявил, что принятые Украиной, Турцией и Организацией Объединенных Наций (ООН) решения о движении судов в рамках зерновой сделки ни к чему не обязывают Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника, РФ приостановила участие в сделке и официально довела информацию об этом Совместному координационному центру (СКЦ).

«Принятые без нас решения (если они приняты) нас ни к чему не обязывают», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов 31 октября в Черном море в рамках зерновой сделки.

До этого Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что движение 218 судов, участвующих в зерновой сделке, было заблокировано.

После нападения Украины на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте Россия объявила о прекращении своего участия в зерновой сделке «на неопределенный срок».

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