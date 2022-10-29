«Ъ»: ведомства и госкомпании сократили объемы закупок услуг по кибербезопасности

В период с января по сентябрь 2022 года госзаказчики сократили закупки услуг в области информационной безопасности. За это время общая сумма размещенных тендеров снизилась на 28% год к году (47,9 млрд против 66,3 млрд рублей), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные компании «Информзащита».

«В денежном выражении общая сумма размещенных тендеров снизилась на 28% год к году (47,9 млрд против 66,3 млрд руб.), число тендеров снизилось на 14% (11,6 тыс. против 13,5 тыс.)», — говорится в материале.

Представители торговой площадки «Росэлторг» отчасти подтвердили тренд на сокращение объема закупок услуг в сфере кибербезопасности со стороны российских ведомств и госкомпаний. Число тендеров по итогам первых девяти месяцев текущего года снизилось на 13%.

По словам гендиректора торговой площадки «РТС-Тендер» Владимира Лишенкова, снижение показателей могло быть вызвано переводом многих тендеров в закрытый режим.

«Согласно мартовскому постановлению правительства №301, закупки компаний, попавших под санкции, больше не публикуются в Единой информационной системе», — уточнил он.

28 октября газета «Коммерсантъ» сообщила, что региональные госсайты продолжают использовать в работе зарубежные сервисы. В то же время Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предписало госсайтам убрать загружаемые из-за границы коды. Каждый второй региональный госсайт использует сервисы Google, за что им должен грозить штраф в размере до 5 тыс. рублей.