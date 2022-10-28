Bloomberg: отношения США и Европы стали сложнее из-за закона Штатов о снижении инфляции

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Francois Lenoir/Reuters

Торговые отношения США и Евросоюза (ЕС) осложнились из-за американского закона о снижении инфляции, который может привести лишь к новому трансатлантическому коммерческому противостоянию. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В издании отметили, что союзники США в ЕС указывают на нечестную политику Вашингтона в промышленной сфере. Речь идет о законе, подразумевающем снижение инфляции в США, который направлен на уменьшение налогов и представление льгот для предприятий, которые откроются на территории Штатов. То есть своей политикой США заставляют покупать все американское.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон и его коллеги из Европы в законе США находятся «дискриминационные субсидии», из-за которых в мире может начаться гонка субсидий, что впоследствии выйдет в новую трансатлантическую торговую войну.

В публикации указали, что на следующей неделе пройдет первое заседание новой рабочей группы ЕС, где речь пойдет о законе США о снижении инфляции, а также о проблемах, которые вызвал этот закон.

27 октября главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин на Специальной сессии XV Веронского Евразийского экономического форума заявил, что с начала «американского глобального цикла» основным регулятором - инструментом манипулирования глобальным рынком — остается ФРС и доллар США. Он отметил, что Соединенные Штаты превратили доллар в абсолютно доминирующую мировую резервную валюту.

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