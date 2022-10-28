Сеть KFC направила в Роспатент заявки на регистрацию названия Rostic's и нового логотипа

close
100%
Depositphotos

Бывшее подразделение KFC в России «ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс» направило заявку на регистрацию брендов Rostic's и «Ростмастер», а также нового логотипа с курицей. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Роспатента.

«Заявки на регистрацию товарного знака на имя ООО «ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс» в настоящее время находятся на стадии формальной экспертизы», — отметили в ведомстве, сказав, что затем заявки передадут на стадию экспертизы по существу.

Также, по данным Роспатента, компания подала заявки на регистрацию брендов «Ростмастер Чиз», «Маэстро», «Шефролл», «Шеф Баскет».

На этой неделе американская компания Yum! Brands подтвердила продажу KFC российскому бизнесу.

Затем агентство РИА Новости со ссылкой на источник написало, что ижевская компания «Смарт Сервис», ставшая новым владельцем ресторанов сети KFC, максимально сохранит меню и не поменяет рецептуру блюд.

В августе Yum! Brands, которая владеет KFC и Pizza Hut, заявила о ребрендинге сетей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть