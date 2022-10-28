Сеть KFC направила в Роспатент заявки на регистрацию названия Rostic's и нового логотипа

Бывшее подразделение KFC в России «ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс» направило заявку на регистрацию брендов Rostic's и «Ростмастер», а также нового логотипа с курицей. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Роспатента.

«Заявки на регистрацию товарного знака на имя ООО «ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс» в настоящее время находятся на стадии формальной экспертизы», — отметили в ведомстве, сказав, что затем заявки передадут на стадию экспертизы по существу.

Также, по данным Роспатента, компания подала заявки на регистрацию брендов «Ростмастер Чиз», «Маэстро», «Шефролл», «Шеф Баскет».

На этой неделе американская компания Yum! Brands подтвердила продажу KFC российскому бизнесу.

Затем агентство РИА Новости со ссылкой на источник написало, что ижевская компания «Смарт Сервис», ставшая новым владельцем ресторанов сети KFC, максимально сохранит меню и не поменяет рецептуру блюд.

В августе Yum! Brands, которая владеет KFC и Pizza Hut, заявила о ребрендинге сетей.