Посол РФ рассказал, к чему привел энергокризис в Австрии

Посол Российской Федерации в Вене Дмитрий Любинский заявил, что энергокризис в Австрии привел к закрытию ряда производств, ситуация для населения отнюдь не радужная. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ситуация в Австрии для населения «отнюдь не радужная на фоне рекордной инфляции», в стране также растут протестные настроения, как и в большинстве стран Европы, руководство которого сделало основную ставку на наказание России, чего бы это ни стоило.

«Это касается и энергоносителей, поставки которых европейским потребителям в соответствии с действующими контрактами, как известно, не прекращались с началом СВО на Украине», — добавил Любинский.

Он добавил, что усилиями местных энергетических компаний газохранилища Австрии к концу октября должны быть заполнены на 87,5%. Но только часть из этого предназначена для нужд страны. Из-за этого и существуют примеры закрытия местных производств.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страны Евросоюза (ЕС) могут использовать подземные хранилища газа (ПХГ) на Украине, где свободны 15 млрд кубометров мощностей.