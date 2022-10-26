WSJ: российский миллиардер Усманов вложился в стартап из Кремниевой долины

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Денежные средства фонда Bridgewaters, в активы которого инвестировал российский миллиардер Алишер Усманов, использовались для вложений в стартап Quanergy Systems Inc., базирующийся в Кремниевой долине США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на корпоративные документы.

Денежные средства фонда Bridgewaters, в активы которого инвестировал российский миллиардер Алишер Усманов, использовались для вложений в стартап Quanergy Systems Inc., базирующийся в Кремниевой долине США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на корпоративные документы.

«Quanergy заявила в документах, что господин Усманов владел значительной долей в Rising Tide V», — сообщается в статье.

Представитель Усманова заявил, что утверждения, что Усманов мог использовать инвестиции, в том числе в Quanergy, для «вывода денег из России» «являются ложными и оскорбительными».

«Quanergy — одна из инвестиций фонда GTI (Усманов является его миноритарным акционером). Хотя господин Усманов косвенно владеет незначительным пакетом акций GTI, согласно правилам этой компании, в качестве партнера с ограниченной ответственностью он не может влиять на какие-либо решения фонда или управлять им. Мы не видим никаких проблем в том, чтобы господин Усманов инвестировал свои честные доходы в высокотехнологичный актив, как он успешно делал последние 20 лет», — отметил представитель Усманова.

27 сентября Agence France-Presse со ссылкой на заявление судебных органов Гибралтара сообщило о продаже конфискованной яхты Axioma, которая, предположительно, принадлежала миллиардеру Дмитрию Пумпянскому. Сумма сделки составила $37,5 млн. Причинами сделки стали действие международных санкций против Москвы, а также борьба европейских властей с обходом ограничений российскими олигархами.

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