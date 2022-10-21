Канцлер Австрии Нехаммер: вопрос передачи активов РФ для помощи Украине должен решать суд

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил журналистам после саммита ЕС в Брюсселе, что, по его мнению, решение об использовании замороженных активов России для помощи Украине должен принимать суд, Совет министров юстиции обсуждает способы решения вопроса. Об этом сообщает ТАСС.

Он указал на разницу между конфискацией и использованием конфискованных активов, отметив, что для данной меры нужно судебное решение «в какой-либо форме», так как Евросоюз взял на себя обязательства соблюдения принципа верховенства права.

«В Совете министров юстиции обсуждается, как решить вопрос», — сказал Нехаммер.

Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза дали поручение Еврокомиссии по подготовке предложений по использованию замороженных активов России для восстановления Украины.

Кроме того, глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что ЕС рассмотрит возможность соответствующего использования российских активов.