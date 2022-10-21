Глава Евросовета Мишель: ЕС привержен усилению экономического взаимодействия с КНР

Глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что объединение настроено на усиление экономического взаимодействия с Китаем. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы выразили приверженность тому, чтобы было больше взаимодействия в экономических отношениях с Китаем», — сказал он.

Ранее в редакционной статье китайской газеты Global Times писали, что союзники США в Европе все чаще подвергают критике Вашингтон за политику «разъединения» континента и КНР и другие решения, которые наносят ущерб экономике ЕС.

Авторы публикации напомнили о заявлениях европейских политиков, в которых они высказали несогласие с позицией Соединенных Штатов в отношении Китая. Например, еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что «отделение» от КНР — не вариант для европейского бизнеса.

Также в материале говорится, что Евросоюз всегда был против «разъединения» с Китаем и поддерживал глобализационные процессы.