Покупательская способность испанцев снизилась на 4,2% в 2022 году из-за кризиса

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Andrea Comas/Reuters

Покупательская способность испанских домохозяйств снизилась с начала года на 4,2% из-за усиления энергетического кризиса и рекордной за последние 38 лет инфляции. Об этом сообщает местная газета El Mundo.

«Покупательская способность испанцев в текущем году снизилась на 34 млрд евро по сравнению с 2021-м, а к началу 2023-го такие потери составят уже 42 млрд евро», — заявил представитель Ассоциации кредитных учреждений Funcas Раймонд Торрес.

Смягчению падения покупательной активности граждан королевства не помогли предоставленные правительством €35 млрд, направленные против усиления роста цен в стране. Так, представители Национального института статистики королевства поясняют рекордное с 1994 года увеличение стоимости продуктов питания.

Во многом снижения покупательской активности граждан было вызвано решением испанских супермаркетов фиксировать цен на базовые продукты питания. 12 сентября газета El Pais сообщила о безуспешных результатах переговоров министра труда Иоланды Диас с представителями крупных продовольственных сетей. Те сочли ее инициативу о фиксации цен «бесполезной» для решения растущего количества проблем, с которыми столкнулись супермаркеты из-за кризиса.

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