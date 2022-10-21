РБК: россиянам стало сложнее открывать банковские карты в Турции

Россияне столкнулись с проблемой открытия банковских карт в Турции. Работники местных финансовых организаций не успевают обработать все заказы на выпуск карт из-за массового притока граждан после начала мобилизации, сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Местные банки не справляются с потоком российских граждан, желающих оформить карты, и вместо прямого отказа выдвигают дополнительные требования для открытия счета», — заявили собеседники.

Один из россиян, находящийся в Стамбуле, был вынужден обойти 15 отделений различных крупных турецких банков, прежде чем ему удалось открыть карту. Некоторые финансовые организации требовали выплатить комиссию, другие — разрешение на работу в стране.

«Один банк попросил заградительный депозит $5 тыс., еще один — безвозвратную комиссию (не депозит) в размере 2 тыс. лир (около $107)», — отметил россиянин.

Самые большие очереди на выпуск новых карт зафиксировали в Denizbank. Эта финансовая организация наиболее лояльно отнеслась к подобным обращениям россиян. Однако в этом банке новую карту можно завести только при внесении депозита в размере 10 тыс. лир на месяц. Далеко не все приехавшие в Турцию россияне обладают такими возможностями, сообщается в статье.

27 сентября государственные банки Турции прекратили сотрудничество с платежной системой «Мир» вслед за крупнейшими частными финансовыми организациями. В общей сложности уже пять самых больших по капитализации банков страны перестали обслуживать российские карты. Среди них — İş Bankası, DenizBank, Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank.