Аналитик рассказал, что ждет рубль на конец осени

Аналитик Васильев: до конца осени нацвалюта останется в диапазоне 57–67 рублей за доллар

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Американский доллар до конца осени останется в диапазоне 57–67 рублей. Об этом заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с агентством «Прайм».

По прогнозу Васильева, до конца октября рубль продержит курс на укрепление. Это произойдет благодаря октябрьскому налоговому периоду, который стартовал 17 октября, пик выплат которого придется на 25 и 28 октября.

Главную поддержку нацвалюте, утверждает Васильев, оказывает сохранение профицитного текущего счета платежного баланса в условиях высоких цен на нефть, газ и другое сырье.

Россияне в сентябре забрали с валютных вкладов рекордные за пять месяцев $7,1 млрд из-за мобилизации. Это связано с массовым отъездом граждан за границу после объявления частичной мобилизации 21 сентября, сообщил «Газете.Ru» начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий.

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