Аналитик Осадчий объяснил мобилизацией рекордный отток валюты из банков в сентябре

Россияне в сентябре забрали с валютных вкладов рекордные за пять месяцев $7,1 млрд из-за мобилизации. Это связано с массовым отъездом граждан за границу после объявления частичной мобилизации 21 сентября, сообщил «Газете.Ru» начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий.

«Ускорение оттока наличной валюты стало реакцией вкладчиков на введение режима частичной мобилизации, а также на обвал курса доллара на московской бирже в конце сентября», — объяснил Осадчий.

По его словам, отток средств валютных средств населения происходит в рамках общей тенденции девалютизации российской экономики, он связан в первую очередь с введенными ограничениями на рынке наличной валюты.

Как следует из опубликованного Центробанком доклада о развитии банковского сектора, в сентябре 2022 года россияне забрали с валютных счетов и вкладов $7,1 млрд или 427 млрд рублей. При этом регулятор отметил, что «рублевые [счета] снизились незначительно (-31 млрд руб., или -0,1%)».

Отток валюты с банковских вкладов и счетов в сентябре стал максимальным, начиная с апреля 2022 года. Перед этим россияне в феврале и марте забрали из банков валюты на $8,7 и $9,8 млрд соответственно. Это произошло на фоне начала спецоперации на Украине. В апреле валютные остатки сократились на $0,2 млрд, а май стал единственным месяцем за последние полгода, когда они выросли – на $2,2 млрд. В июне граждане сняли со счетов и вкладов $0,2 млрд, а в июле и августе – по $3 млрд.

За февраль-сентябрь отток валютных средств населения из банков составил $29,8 млрд, на 1 октября в банках остались валютные средства населения на сумму $60,8 млрд – на треть меньше, чем на 1 февраля ($90,6 млрд).