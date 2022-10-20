Мишустин обвинил западные страны в краже валютных резервов России

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Власти западных государств принимали решение о замораживании части золотовалютных резервов России, пытаясь нанести как можно более весомый ущерб финансовой системе страны. Такие шаги можно воспринимать как кражу активов, приводит слова вице-премьера Михаила Мишустина ТАСС.

«Вводя все новые пакеты санкций, недружественные страны постарались нанести как можно больший ущерб нашей промышленности, финансовой системе, запугать деловое сообщество. Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов», — заявил Мишустин.

Однако кроме финансовых санкций атаке также подверглась и газотранспортная инфраструктура России в Европе. Речь идет об утечке топлива в результате взрывов на нескольких участках системы «Северных потоков». В итоге правила совместной работы были нарушены на международном уровне, добавил он.

«Декларировавшиеся ранее и казавшиеся незыблемыми правила совместной работы откровенно игнорируются представителями Запада. О добросовестной конкуренции речи уже не идет — в основе многих решений лежит открытый протекционизм или разного рода сиюминутные политические задачи», — заключил Мишустин.

20 октября вице-премьер Михаил Мишустин заявил, что антироссийские санкции ударили по самим западным странам. В результате многие из них сталкиваются с рекордным увеличением цен, в том числе по части газа, электроэнергии, бензина, хлеба. В то же время некоторые страны вынуждены возвращаться к углю в качестве основного источника энергии, несмотря на стремлении региона перейти на возобновляемые источники.

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