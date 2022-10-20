Представитель Сбера отметил растущий интерес россиян к юаню

Россияне начали присматриваться к юаню как к способу диверсифицировать валютные активы — интерес стали проявлять в марте, а уже по итогам августа купили юаней на 39 млрд руб. Об этом сообщил «Коммерсанту» заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он пояснил, что из-за санкций список финансовых инструментов, доступных российским инвесторам, сократился. В итоге население, ранее даже не задумывавшееся о том, что в их портфеле может оказаться юань, сегодня используют эту валюту как один из вариантов диверсификации вложений.

Зампред правления Сбербанка добавил, что Банк России в своем последнем обзоре рисков финансовых рынков отмечал, что увлечение населения юанем происходит на фоне нетто-продаж недружественных доллара и евро.

«Это неудивительно — ЕС и США продолжают вводить новые пакеты санкций против России, что снижает привлекательность сбережений в их валютах», — сказал Попов.

Если же учитывать всех игроков валютного рынка, а не только физлиц, то обороты по паре CNY/RUB соответствуют $1-1,5 млрд в день, констатировал представитель Сбера.

Это около 25% от всего спотового биржевого валютного рынка, тогда как в начале года показатель был ниже 1%, отметил спикер.

Определяющую роль в курсообразовании играет монетарная политика центробанков США и Китае, которая сейчас разнонаправленная, обратил внимание эксперт.

В Штатах на фоне аномально высокой инфляции агрессивно растет ключевая ставка — доллар достиг 20-летнего максимума по отношению к ведущим мировым валютам. В Китае же ставки снижаются — из-за политики нулевой терпимости к COVID-19 страна испытывает серьезные экономические трудности. Для поддержания экономики Народный банк Китая (НБК) уменьшает стоимость заимствований. В итоге курс юаня опустился до 7,2 CNY за доллар США, минимума с 2008 года, пояснил Попов.

Судя по комментариям НБК, банк намерен защищать этот уровень и рассчитывает на свои огромные валютные резервы. Поэтому, считает эксперт, большее ослабление юаня к доллару США маловероятно.

Что касается пары CNY/RUB, то рубль к юаню сейчас весьма крепок и в последние недели торгуется на уровнях 8–8.7, уточнил он.

На вопрос, что делать с юанем, представитель Сбера ответил, что валюту мало купить, ее нужно правильно разместить. Традиционный вариант ее хранения — депозит в банке. Однако ставки по ним невысокие.

«Куда интересней предложения на рынке корпоративного долга. Сейчас у российских компаний растет спрос на выпуск юаневых бондов», — сказал Попов.

По его словам, пока объем таких облигаций составляет 25 млрд юаней, но эксперты Сбера ожидают дальнейшего увеличения емкости этого рынка.