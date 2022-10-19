НБКИ: в сентябре средний размер потребкредита вырос на 7% по сравнению с прошлым годом

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Средний размер потребительского кредита россиян в сентябре 2022 года достиг 289,7 тыс. рублей, что на 7,1% больше, чем в сентябре прошлого года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с падением показателя в марте-апреле этого года (тогда средний размер потребкредита снижался до 168,8 и 162,5 тыс. рублей соответственно) увеличение в сентябре составило около 78%. Средняя сумма выданного потребительского кредита в стране растет пятый месяц подряд.

Показатель вырос по всей стране. Регионами-лидерами по росту среднего размера потребительской ссуды стали Приморский (+16%) и Хабаровский (+13,8%) края, Свердловская (+11,6%) и Омская (+9,9%) области, а также Москва (+9,4%). Единственным субъектом РФ, где эта цифра упала, стал Ханты-Мансийский автономный округ – размер среднего займа в сентябре здесь снизился на 5,7%.

В абсолютных цифрах максимальный средний размер потребкредита в сентябре зафиксирован в Москве – 556,9 тыс. рублей. На втором месте Подмосковье с 415,8 тыс. рублей, на третьем – Санкт-Петербург, где средний заем составил 398,8 тыс. рублей. Кроме них в топ-5 регионов с крупнейшими по размеру средними показателями вошли также ХМАО (397,2 тыс. рублей) и Хабаровский край (333,6 тыс. рублей).

«Средний чек увеличивается на фоне существенного роста выдачи потребкредитов в последние месяцы, что объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим удешевлением заемных средств», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В августе, по данным НБКИ, средняя сумма выданного в России потребительского займа составляла 270,5 тыс. рублей. Месяцем ранее – 260,8 тыс. рублей.

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