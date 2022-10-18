Глава ЕК заявила, что ЕС сможет сэкономить 50 млн кубометров газа

close
100%
Yves Herman/Reuters

Дальнейшая реализация мер по борьбе с энергетическим кризисом в Евросоюзе позволит сэкономить 50 миллиардов кубометров газа в текущем году. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, слова которой приводит РИА Новости.

«Если мы продолжим диверсификацию в сторону от российского газа, продолжим реализовывать наши меры, мы получим минимум 65 миллиардов кубометров газа от других источников, не из России, а также и сэкономим 50 миллиардов кубометров до конца года», — указала фон дер Ляйен.

По данным отчета Еврокомиссии по газу за четвертый квартал 2021 года, Евросоюзу в прошлом году году потребовалось 412 миллиардов кубометров этого топлива.

В рамках нового пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом Еврокомиссия предложила обязать страны Евросоюза делиться друг с другом газом в случае ЧП. Также среди инициатив ЕК — временный механизм по ограничению высоких цен на газ на бирже TTF, который будет применяться при необходимости.

18 октября агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа Европейского союза сообщало, что ЕС временно отказался от планов вводить потолок цен на газ из-за разногласий между странами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть