Глава ЕК заявила, что ЕС сможет сэкономить 50 млн кубометров газа

Дальнейшая реализация мер по борьбе с энергетическим кризисом в Евросоюзе позволит сэкономить 50 миллиардов кубометров газа в текущем году. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, слова которой приводит РИА Новости.

«Если мы продолжим диверсификацию в сторону от российского газа, продолжим реализовывать наши меры, мы получим минимум 65 миллиардов кубометров газа от других источников, не из России, а также и сэкономим 50 миллиардов кубометров до конца года», — указала фон дер Ляйен.

По данным отчета Еврокомиссии по газу за четвертый квартал 2021 года, Евросоюзу в прошлом году году потребовалось 412 миллиардов кубометров этого топлива.

В рамках нового пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом Еврокомиссия предложила обязать страны Евросоюза делиться друг с другом газом в случае ЧП. Также среди инициатив ЕК — временный механизм по ограничению высоких цен на газ на бирже TTF, который будет применяться при необходимости.

18 октября агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа Европейского союза сообщало, что ЕС временно отказался от планов вводить потолок цен на газ из-за разногласий между странами.