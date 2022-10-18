Еще два банка Киргизии приостановили обслуживание карт «Мир»

Киргизские «Дос-Кредобанк» и «Бакай банк» прекратили обслуживание карт «Мир» с 17 октября

close
100%
Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

Два коммерческих банка Киргизии «Дос-Кредобанк» и «Бакай банк» заявили о приостановке проведения операций с российскими картами «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кредитно-финансовые учреждения.

«Обслуживание карт «Мир», к сожалению, прекращено, это внутреннее решение нашего банка», — сказала представитель «Бакай банка», отметив, что действие данного запрета «будет долгим».

«С сегодняшнего дня приостанавливается прием и обслуживание карт НСПК (национальная система платежных карт) «Мир» в эквайринговой сети банка», — сказано в сообщении «Дос-Кредобанк».

Ранее один из крупнейших банков Киргизии «Компаньон» приостановил обслуживание карт «Мир» российских банков, попавших под международные санкции.

14 октября Центробанк Шри-Ланки отказался разрешить использование карт «Мир» на территории страны из-за санкций США. По той же причине прекратили обслуживание этих карт крупнейшие банки Турции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть