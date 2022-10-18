Еще два банка Киргизии приостановили обслуживание карт «Мир»

Два коммерческих банка Киргизии «Дос-Кредобанк» и «Бакай банк» заявили о приостановке проведения операций с российскими картами «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кредитно-финансовые учреждения.

«Обслуживание карт «Мир», к сожалению, прекращено, это внутреннее решение нашего банка», — сказала представитель «Бакай банка», отметив, что действие данного запрета «будет долгим».

«С сегодняшнего дня приостанавливается прием и обслуживание карт НСПК (национальная система платежных карт) «Мир» в эквайринговой сети банка», — сказано в сообщении «Дос-Кредобанк».

Ранее один из крупнейших банков Киргизии «Компаньон» приостановил обслуживание карт «Мир» российских банков, попавших под международные санкции.

14 октября Центробанк Шри-Ланки отказался разрешить использование карт «Мир» на территории страны из-за санкций США. По той же причине прекратили обслуживание этих карт крупнейшие банки Турции.