«Тона Ильбо»: Hyundai Motor рассмотрит продажу завода в России

Компания Hyundai Motor собирается принять решение касательно сохранения или продажи завода в России. Об этом сообщает южнокорейское издание «Тона Ильбо» со ссылкой на анонимный источник в соответствующей индустрии страны.

По данным издания, представительство компании в России испытывает трудности с финансированием после начала спецоперации, потому как у него нет возможности получать переводы из Южной Кореи.

«Hyundai Motor рассматривает план продажи своего российского завода из-за невозможности вести нормальную финансовую деятельность», — сказано в сообщении. При этом, как сообщается, компании приходится платить сотрудникам, оплачивать налоги, а также счета за электричество и воду.

Однако, как пишет газета, для Hyundai Motor важен рынок в РФ и решение его покинуть может быть невыгодным.

Автор статьи резюмирует, что южнокорейская компания может «постараться продержаться» в стране, так как «неизвестно, когда ситуация в России может резко измениться».

Ранее сообщалось, что Nissan покидает российский рынок и продает завод в Санкт-Петербурге и другие активы государственному автомобильному институту ФГУП «НАМИ».