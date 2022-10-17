Маск заявил, что больше не просит денег Пентагона на работу Starlink на Украине

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Mike Blake/Reuters

Предприниматель Илон Маск в ответ на заявления Пентагона о возможной оплате услуг Starlink на Украине сообщил, что больше не просит денег у американского военного ведомства. Об этом он написал в своем Twitter.

«SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование (со стороны Пентагона)», — написал Маск.

Таким образом он ответил на публикацию одного из пользователей соцсети о том, что Пентагон рассматривает возможность оплаты работы Starlink на территории Украины.

Ранее издание Politico сообщило, что Пентагон рассматривает возможность финансирования системы спутниковой связи Starlink на Украине.

По предварительной информации, деньги могут быть направлены из фонда, который использовался для поставок вооружения Украине. Киев может направить соответствующий запрос в Европейское командование ВС США в Штутгарте, которое занимается помощью Украине.

До этого Маск заявил, что Россия пытается «убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине.

По словам миллиардера, Starlink в настоящее время является единственной системой связи, которая задействована на фронте, «все остальные мертвы».

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