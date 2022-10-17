Bloomberg: попытка Вашингтона наказать ОПЕК+ ударит бумерангом по самим США

Попытка администрации президента США Джо Байдена наказать Саудовскую Аравию и других производителей нефти за решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки может ударить по самим Штатам. Об этом сообщает Bloomberg.

«Ключом к тому, что будет дальше, является NOPEC. Это Закон «О запрете картелей по добыче и экспорту нефти», законопроект, который предлагает подчинить ОПЕК антимонопольному закону Шермана, который использовался более века назад для разрушения нефтяной империи Джона Рокфеллера. Однако подчинение ОПЕК + антимонопольному законодательству США приведет к обратным последствиям для самих Штатов», — говорится в материале.

Если этот закон будет принят в США, то Вашингтон может столкнуться с еще большим ухудшением двусторонних отношений с Эр-Риядом, чем в 2018 году, когда был убит журналист Джамаль Хашогги. Власти Саудовской Аравии могут пойти на несколько мер, которых должны опасаться Штаты.

«Существует риск того, что саудовцы сбросят финансовые активы США, перенаправят продажи нефти и открыто заговорят о ценах на нефть в других валютах <....> Это означает, что NOPEC может дорого обойтись Штатам. На конец июля, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ирак в совокупности напрямую владели казначейскими облигациями США на сумму около 246 миллиардов долларов», — сообщается в статье.

11 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джон Кирби заявил в интервью CNN о возможном намерении президента США Джо Байдена пересмотреть двусторонние отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом. Причиной стало решение картеля стран-экспортеров нефти ОПЕК+ продлить сделку и снизить объемы ежесуточной добычи сырья на 2 млн баррелей с ноября 2022 года.