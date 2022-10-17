Bloomberg: Китай прекратит поставки газа в Европу для обеспечения отопительного сезона

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Tyrone Siu/Reuters

Власти Китая запретили крупным государственным компаниям страны перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) клиентам в Европе и Азии, чтобы обеспечить зимний отопительный сезон у себя. Об этом соjбщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о компаниях PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd.. В организациях пока не прокомментировали решение Пекина.

При этом агентство отмечает, что Китай подписал ранее крупные контракты на покупку сниженного природного газа у США, и в 2022 году китайские трейдеры перенаправили часть этих поставок в Европу из-за низкого спроса внутри страны.

Обозреватели Bloomberg считают, что новое решение китайских властей может привести к уменьшению поставок сжиженного газа в Европу и обострению энергетического кризиса там в случае холодной зимы.

Ранее сообщалось, что Евросоюз нарастил закупки СПГ у России на 50% за девять месяцев.

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