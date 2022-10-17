В России вырос спрос на средства для потенции и противозачаточные

close
100%
Freepik

Россияне стали чаще покупать противозачаточные препараты, средства для повышения потенции и лекарства от эректильной дисфункции, сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр развития перспективных технологий.

В исследовании отмечается, что за третий квартал россияне купили 2,7 млн упаковок препаратов для повышения потенции, что на 88%, больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 19% превышает показатели предыдущих трех месяцев. Лекарств от эректильной дисфункции с июля по сентябрь россияне закупили на 2,1 млрд руб, рост трат составил 75% по сравнению с прошлым годом и 19% — с предыдущего квартала.

За три последних месяца в России купили 4 млн упаковок противозачаточных, что на 17% больше, чем в предыдущем квартале, и на 11% больше по сравнению с прошлым годом.

Лидерами по продажам средств для повышения потенции стали Краснодарский край (622 упаковки на 10 тыс. взрослых мужчин), Санкт-Петербург (591 упаковка), Московская область (587 пачек).

В материале отмечается, что дефицита препаратов не ожидается, так как при текущем уровне спроса противозачаточных хватит на полгода, а лекарств от импотенции — более чем на год.

Ранее ученые опровергли миф о росте груди у подростков при приеме противозачаточных.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть