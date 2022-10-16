«Нафтогаз» ведет переговоры с компаниями США о разработке украинских газовых месторождений

Советник руководителя «Нафтогаза» Мирон Василик заявил, что компания ведет переговоры с американскими буровыми компаниями по поводу возможности разработки газовых месторождений на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Василика, Украина обладает рядом ресурсов и газовых резервов, которые являются вторыми по объемам в Европе. Он отметил, что существует потенциал для проведения разведочных работ и дальнейший экспортный потенциал.

«По нашим оценкам, речь может идти о 40 млрд кубометров», — подчеркнул Василик.

Он подчеркнул, что разработка месторождений в Днепровско-Донецком бассейне может начаться во второй половине текущего десятилетия.

Ранее руководитель «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания имеет определенные договоренности по поставкам газа из Норвегии, но не имеет средств для закупки.

По его словам, если сейчас будет потрачено $2 млрд на закупку газа, то на Украине он будет продаваться в 10 раз дешевле, то есть за $200 млн. И, несмотря на то, что есть закон, по которому государство компенсирует разницу в тарифах, есть неопределенность в ситуации, как и когда он будет работать.