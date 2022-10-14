Глава минфина США: Вашингтон пока не принял решения о предельной цене на нефть РФ

Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что западные страны пока не приняли решения по установлению уровня предельной цены на нефть из РФ. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает ТАСС.

По ее словам, США и их союзники и партнеры совместно будут решать, какая цена будет приемлемой.

«Один из вопросов заключается в том, какова для России предельная себестоимость добычи нефти. И попытка установить цену ниже этого уровня, разумеется, привела бы к тому, что Россия не захотела бы продавать нефть, она не хочет продавать нефть себе в убыток. Это один из ориентиров для обсуждения», — сказала она.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет продавать нефть странам, которые пытаются установить потолок на цену российского сырья. Об этом он сказал в рамках Российской энергетической недели.

Политик назвал инициативу с ограничением цен плохим прецедентом, который может в любой момент затронуть и других поставщиков, всю мировую торговлю.