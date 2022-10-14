Глава минфина США: Вашингтон пока не принял решения о предельной цене на нефть РФ

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Jacquelyn Martin/AP

Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что западные страны пока не приняли решения по установлению уровня предельной цены на нефть из РФ. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает ТАСС.

По ее словам, США и их союзники и партнеры совместно будут решать, какая цена будет приемлемой.

«Один из вопросов заключается в том, какова для России предельная себестоимость добычи нефти. И попытка установить цену ниже этого уровня, разумеется, привела бы к тому, что Россия не захотела бы продавать нефть, она не хочет продавать нефть себе в убыток. Это один из ориентиров для обсуждения», — сказала она.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет продавать нефть странам, которые пытаются установить потолок на цену российского сырья. Об этом он сказал в рамках Российской энергетической недели.

Политик назвал инициативу с ограничением цен плохим прецедентом, который может в любой момент затронуть и других поставщиков, всю мировую торговлю.

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