Мошенники стали красть у клиентов российских банков в среднем на 2 тыс. рублей больше

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Кибермошенники стали красть у клиентов российских банков в среднем на 2 тыс. рублей больше по итогам первого полугодия 2022 года. Усредненный показатель составляет 13 тыс. рублей, приводит слова директора департамента информационной безопасности Центробанка (ЦБ) Вадима Уварова агентство «Прайм».

«В первом полугодии вырос средний чек хищения, сейчас он порядка 13 тысяч рублей средний чек по одной операции. В прошлом году эта цифра была 11,2 тысячи рублей — это средний чек хищения… вырос на две тысячи где-то», — заявил Уваров в ходе выступления на конференции по информационной безопасности «KubanCSC-2022».

25 августа аналитики Центробанка представили статистические данные, согласно которым по итогам второго квартала 2022 года ущерб россиян от хищений кибермошенников составил 2,8 млрд рублей. За это время данный показатель сократился на 5,5%.

При этом количество случаев хищения денежных средств снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,8%, до 211,2 тыс. Во многом это стало возможно из-за блокировки 117,6 тыс. мошеннических телефонных номеров, которую инициировал ЦБ в апреле-июне 2022 года.

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